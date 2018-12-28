روسيا: قوات إيران ستخرج من سوريا في هذه الحالة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها ستنسحب من سوريا بعد إعادة وحدة أراضيها.

وأوضح في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، الخميس، أن القوات الإيرانية وميليشياتها ستنسحب بعد زوال المبرر، قائلاً: "لن يكون لدى القوات الإيرانية والقوات الموالية لها سبب للبقاء هناك في حال إعادة السيادة السورية ووحدة أراضي البلاد".

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يذكر أن الولايات المتحدة تطالب بإصرار بسحب القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من سوريا.

كما يثير وجود القوات الإيرانية في سوريا غضب إسرائيل، التي أعلنت أكثر من مرة أنها لن تتهاون في تلك المسألة التي تمس أمنها، وقد وجهت على مدى السنوات الماضية عشرات الضربات الجوية على مواقع ضمن الأراضي السورية قالت إنها قواعد أو مخازن فيها عسكريون إيرانيون أو مقاتلون من حزب الله.