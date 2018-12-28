شاهد السيول تغرق خيم النازحين في إدلب

فاقمت الأمطار والسيول معاناة النازحين في ريف #إدلب، حيث أغرقت المياه بعض المخيمات.

وغمرت المياه خيم النازحين في ريف محافظة إدلب وحلب واللاذقية، شمال وشمال غربي سوريا، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدى الأيام الماضية.

While everyone is busy with the US pullout from Syria, Idlib camps which lie with the Turkish-Syrian border are sinking due to the excessive rainfall. #SyriaWithdrawal #Idlib #Syria #ادلب #مخيمات_الشمال_السوري #سوريا pic.twitter.com/DCqpfje48s — Hussein Akoush (@HuSiNAk94) December 26, 2018

وأغرقت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الثلاثاء وازدادت غزارة الأربعاء والخميس، 11 مخيماً، يقطنها نحو 70 ألف شخص.

إلى ذلك، أطلق سكان المخيمات الغارقة في ريفي إدلب وحلب، نداء استغاثة، مناشدين المنظمات المعنية بمساعدتهم في تلك الظروف المزرية.

يذكر أن عشرات آلاف النازحين في شمال سوريا يعتمدون على مساعدات تقدمها منظمات إنسانية وإغاثية، من مأكل ومشرب ومواد للتدفئة وأغطية خصوصاً في فصل الشتاء الذي غالباً ما يكون قاسياً في تلك المناطق.

وذكر اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة، وهو ائتلاف منظمات غير حكومية مقرها فرنسا وتقدم مساعدات طبية وإنسانية للنازحين السوريين في سوريا وعدد من دول الجوار، أن الفيضانات الأخيرة أدت الى اقتلاع مئات الخيم في مناطق عدة في شمال سوريا بينها أطمة وسرمدا. كما ألحقت أضراراً بمراكز الإيواء ومخازن الطعام والمياه. وناشد الاتحاد في بيان الخميس "المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة الإفراج عن التمويل الطارئ لتوفير المأوى المناسب والتدفئة والثياب والمياه" للنازحين الى المخيمات.

يشار إلى أن الحرب التي تشهدها سوريا منذ آذار/مارس 2011 أدت إلى مقتل أكثر من 360 ألف شخص ودمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.