وفد تركي في موسكو.. وأردوغان يشكك بدخول قوات الأسد منبج

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إن بلاده تسعى لأن تلقن المسلحين الأكراد درسا في سوريا.

وأضاف أردوغان أن قواته لن يكون لديها عمل في #سوريا عندما تغادر المنظمات الإرهابية المنطقة.

وأكد أردوغان أن تركيا تأخذ الأمر على محمل الجد، وأن المسألة لا تتعلق بـ #منبج وحدها.

وأشار أردوغان إلى أن وفداً تركياً سيزور #روسيا غدا السبت، وسيبحث التطورات.

موضوع يهمك أعلن "الكرملين" أنه يرى دخول جيش النظام السوري منطقة منبج بشمال البلاد "إيجابيا".وكانت قوات النظام السوري أعلنت في بيان،... بأول تعليق.. الكرملين يرى دخول الأسد إلى منبج "إيجابيا" سوريا

ونوّه بأن قوات الأسد تدير حربا نفسية في منبج، ولا يوجد شيء مؤكد بعد وفقا لما قاله مسؤولون روس.

من جهتها، طالبت وزارة الدفاع التركية كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية ليس لها الحق أو السلطة لدعوة عناصر أخرى لدخول منبج.

وكانت قوات النظام السوري في بيان، الجمعة، دخول وحداتها إلى منطقة منبج ورفع العلم السوري. وأضافت أنها ستضمن الأمن الكامل لكل المواطنين وغيرهم في #منبج.

وفي حين لم يتبين بعد ما إذا كانت قوات النظام قد انتشرت في المدينة بشكل واسع، أفادت معلومات أن أعداد عناصر القوات الذين دخلوا قليلة، مشيرة إلى اتفاق ضمني يقضي بالانتشار في المباني الرسمية فقط.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، أعلنت في وقت سابق الجمعة، انسحابها من منبج، داعية النظام لدخولها وحمايتها من تهديد الهجمات التركية. وقالت الوحدات، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وتعهدت بسحقها، إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من #منبج لقتال داعش في شرق سوريا.

وقال بيان وحدات حماية الشعب "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضاً وشعباً وحدوداً إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".

وأتت تلك الدعوة بعد توجه حشود عسكرية لقوات النظام السوري، والجنود الروس، إلى محيط منبج، قبل أيام.