الأسد يأذن للقوات العراقية بضرب تنظيم داعش في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن بشار #الأسد أذن للقوات العراقية بمهاجمة تنظيم #داعش داخل سوريا دون انتظار إذن من السلطات في دمشق.

ويبرز إعلان اليوم الأحد العلاقات الوثيقة بين البلدين العربيين المتجاورين.

سيطر تنظيم #داعش في السابق على أجزاء كبيرة من البلدين، عندما أعلن عن تأسيس خلافة عام 2014.

قصفت الطائرات الحربية والمدفعية العراقية في السابق مواقع التنظيم في #سوريا، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السورية.

هزم المتطرفون في #العراق لكنهم ما زالوا يسيطرون على مساحة صغيرة في سوريا.

تلقى الأسد يوم السبت رسالة من رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تطلب التنسيق بين البلدين في مجال "مكافحة الإرهاب".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر أن الولايات المتحدة ستسحب كل قواتها الموجودة في سوريا، وقوامها 2000 جندي.