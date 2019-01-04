بدء الاجتماع الدوري لهيئة المفاوضات السورية في الرياض

عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في العاصمة السعودية الرياض والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتناقش الهيئة آخر المستجدات الميدانية والسياسية بشكل عام وتطورات تشكيل اللجنة الدستورية وتداعيات التطبيع مع النظام السوري، كما تستعرض الهيئة تقارير المكاتب واللجان الداخلية والقضايا التنظيمية.

وقد ترأس الاجتماع في اليوم الأول رئيس الهيئة د.نصر الحريري حيث استهل الاجتماع باستعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية والمناخ الدولي تجاه القضية السورية، مؤكداً بدوره على أن الهيئة مع الحل السياسي الشامل الذي يوقف معاناة الشعب السوري، والعمل على تعجيل تشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن لأنها ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق باقي نقاط القرار الأممي 2254.

كما استعرض د.نصر الحريري المواقف الدولية وردود الأفعال المتعلقة بالقرار الأميركي بالانسحاب من سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته على أنه لا توجد دولة محددة تمتلك لوحدها القرار في الشأن السوري، مما استدعى ولا يزال حراكاً دبلوماسياً نشطاً من أجل الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة السورية.

وسيتم مناقشة باقي القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلال اليومين التاليين حيث سيعقد في ختام الاجتماع الحالي مؤتمراً صحفياً لرئيس الهيئة.