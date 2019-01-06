الحريري: ندعو لمراجعة قرارات التعامل مع النظام السوري

أعلن كبير مفاوضي المعارضة السورية، نصر الحريري، أنه يأمل في أن تعيد هذه الدول النظر في قراراتها بشأن التعامل مع النظام السوري.

وفي مؤتمر صحافي بالعاصمة السعودية الرياض، الأحد، قال الحريري إن "إيران تهدف إلى إبعاد سوريا عن محيطها العربي".

وتابع: "نحن أمام مرحلة تاريخية: إما أن نترك المجال أمام النظام السوري أم لا".

وأضاف الحريري: "نأمل من جميع القادة العرب ألاّ يتخلوا عن السوريين".

وحذر كبير مفاوضي المعارضة السوريىة من أن "دخول الميليشيات الإيرانية لملء فراغ الانسحاب الأميركي خطير".

وأشار إلى أن "اللجنة الدستورية يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة".

وألمح إلى "محاولات من أطراف دولية لتجاوز النقاط الإشكالية في لجنة الدستور".