ترمب: سننسحب من سوريا ولكن ليس على وجه السرعة

صرح الرئيس الأميركي ، دونالد ترمب، الأحد للصحافيين، بأنه سينفذ قرار سحب القوات الأميركية من سوريا ولكن ليس على وجه السرعة.

وقال ترمب: "سنسحب قواتنا من سوريا، ولكن لم أقل أبدا إن ذلك سيتم على وجه السرعة".

هذا وأعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، الأحد، أن واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في #سوريا بدون التنسيق معها.

وقال: "سنناقش الانسحاب من سوريا مع #إسرائيل و #تركيا خلال جولة إقليمية".

وشدد على أن الرئيس الأميركي، ترمب، يتمسك بأن "الانسحاب الأميركي من سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد".

وأضاف بولتون أن "أميركا ستنسحب من سوريا، لكنها ستحمي قواتها خلال فترة الانسحاب".

وأوضح في تصريحات للصحافيين خلال زيارته لإسرائيل أن الرئيس الأميركي ترمب "يريد تدمير خلافة داعش" في إشارة إلى مقاتلي تنظيم داعش في سوريا الذين تركز الهجمات الأميركية على استهدافهم.