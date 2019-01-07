أكراد ينتقدون انسحاب أميركا "المفاجئ" من سوريا

انتقدت ليلى مصطفى، رئيسة مجلس #الرقة المدني، المدعوم من التحالف الدولي، قرار الانسحاب الأميركي المفاجئ من #سوريا. وأكدت أن الولايات المتحدة لم تناقش ذلك مع حلفائها.

كما وصفت توقيت الانسحاب بالمحرج، مع تصاعد التهديدات التركية من جهة، وتنفيذ داعش عمليات إرهابية في الرقة من جهة أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأبدت خشيتها من هذا الفراغ الذي قد يعيد الرقة إلى المربع الأول حسبها، كما تساءلت عن مدى التزام واشنطن ودول التحالف بتعهداتها بتقديم الدعم المالي لإصلاح البنية التحتية وإعمار المدينة.

وحذرت مصطفى من أن تقاعس الدول عن القيام بعمليات إعادة إعمار الرقة سيؤدي لظهور تنظيمات أخرى تحمل أيديولوجية #داعش.