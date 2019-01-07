المعارضة بشأن انسحاب أميركا:ندعم خروج كل القوى الأجنبية

أعلن نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض في #المعارضة_السورية، أن المعارضة تدعم انسحاب جميع القوات الأجنبية من #سوريا وخصوصاً إيران وميليشياتها.

وأكد الحريري أن إيران وميليشياتها تسببت بانقسام طائفي للشعب السوري، وبمقتل الآلاف وتهجير الملايين.

جاء كلام المعارضة بعد أن أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، الأحد خلال زيارة لإسرائيل أن الانسحاب الأميركي من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن الحلفاء.

وقال بولتون لدى لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس "سنناقش قرار الانسحاب من شمال شرقي سوريا، بطريقة تضمن عدم قدرة #داعش على إحياء نفسه ليصبح تهديداً من جديد".

وأضاف "ولنتأكد كذلك من الضمان التام للدفاع عن إسرائيل وأصدقائنا الآخرين في المنطقة، وللاهتمام بمن حاربوا إلى جانبنا ضد داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية".



شرط جديد لحماية الأكراد

وكان بولتون وضع في وقت سابق الأحد قبيل لقاء نتنياهو، شرطاً جديداً للانسحاب الأميركي من سوريا، قائلاً إنه يجب أن توافق تركيا على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

وقال إنه سيحث في المحادثات مع مسؤولين أتراك، بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان، على ضرورة ضمان سلامة الأكراد.