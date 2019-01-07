ترمب يريد انسحابا آمنا من سوريا.. والبنتاغون يعد الخطة

بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيكون بطريقة حذرة، أعلن البيت الأبيض الاثنين أن ترمب يريد ضمان سلامة القوات الأميركية مع انسحابها من سوريا، وأنه لم يغير موقفه بشأن سحب القوات.

وقالت مرسيدس شلاب المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز التلفزيونية "لم يغير الرئيس موقفه، إذ إنه ذكر أن هدفه الأساسي هو ضمان سلامة قواتنا وسلامة حلفائنا أيضا".

خطة عمليات من البنتاغون

إلى ذلك، أضافت "لذلك سوف تقدم وزارة الدفاع خطة عمليات لسحب قواتنا بسلام".

وفي وقت سابق الاثنين كتب ترمب في تغريدة على تويتر: "نيويورك تايمز الفاشلة نشرت قصة غير صحيحة حول خططي بشأن سوريا. أؤكد كما ورد في تصريحاتي أننا سوف نغادر سوريا بحذر ونواصل في الوقت ذاته قتال تنظيم داعش، والقيام بكل ما هو حكيم وضروري".

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

وجاء ذلك بعد يوم من توضيح مستشاره للأمن القومي شروطا قد تجعل الانسحاب يستغرق شهوراً. إذ كشف جون بولتون الأحد أن الانسحاب يرتبط بموافقة تركيا على حماية الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

يذكر أن إعلان الرئيس الأميركي المفاجئ الانسحاب من سوريا، في ديسمبر، ترك المجال مفتوحا أمام الكثير من التساؤلات، خاصة ما إذا كان المقاتلون الأكراد والوحدات الكردية المسلحة الذين ينشطون في شمال سوريا بدعم من القوات الأميركية سيصبحون الآن مستهدفين من تركيا التي تناصبهم العداء منذ فترة طويلة.