الشرطة العسكرية الروسية تبدأ دوريات في منبج بشمال سوريا

بدأت الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محيط مدينة #منبج السورية التي كانت تخضع في السابق لسيطرة المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الجيش الروسي، الثلاثاء.

وقال المتحدث يوسوب ماماتوف لقناة "روسيا 24" إن "الهدف هو ضمان أمن المنطقة ومراقبة الوضع وتحركات المجموعات المسلحة"، مضيفاً أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت "في محيط منبج" لكن ليس داخل المدينة.

وبحسب "روسيا 24"، ستنتشر الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة "بشكل منتظم". وبثّت القناة مشاهد تُظهر مجموعة مؤلفة من نحو عشرة عناصر من هذه القوة تعبر بلدات مستخدمة آليات مخصصة للمناطق الوعرة وشاحنات ترفع العلم الروسي.

وتدعم روسيا منذ أيلول/سبتمبر 2015 القوات الحكومية السورية التي انتشرت مؤخراً في منطقة منبج الواقعة في محافظ حلب في شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا.

وأواخر كانون الأول/ديسمبر، دعا المقاتلون الأكراد دمشق إلى إرسال قواتها إلى منبج لحمايتها من التهديدات التركية بشنّ هجوم، في خطوة جاءت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل مفاجئ قراره بسحب قواته من سوريا.

وكثف مسؤولون عسكريون أميركيون كبار التحذيرات للرئيس الأميركي من أن انسحاباً متسرعاً قد يترك المجال مفتوحاً في سوريا لحلفاء نظام الرئيس بشار الأسد.

وينتشر حاليا نحو ألفي جندي أميركي من القوات الخاصة بشكل أساسي، في سوريا لمحاربة تنظيم داعش وتدريب القوات المحلية في المناطق التي طُرد منها المتطرفون.

ويشكل الأكراد العمود الفقري لقوات "سوريا الديمقراطية" التي كانت طردت تنظيم داعش من منبج في العام 2016. وقد انسحبت من هذه المدينة بعد إعلان الانسحاب الأميركي من سوريا.

وأكد ترمب، الاثنين، أن الانسحاب الأميركي سيُجرى "بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرّف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور".