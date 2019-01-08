بومبيو: تركيا تعهدت بحماية المقاتلين الأكراد في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين قبيل مغادرته واشنطن في جولة عربية أن تركيا تعهدت بـ"حماية" المقاتلين الأكراد في سوريا بعد أن تنسحب القوات الأميركية من هذا البلد تنفيذاً للقرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب قبل ثلاثة أسابيع.

وقال الوزير إن هذه الضمانة تلقّاها ترمب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصياً، علماً بأن الأخير هدد مراراً بالقضاء على الفصائل الكردية التي تدعمها واشنطن في شمال سوريا وتعتبرها أنقرة "إرهابية" وكذلك أيضاً على تنظيم داعش.

موضوع يهمك بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيكون بطريقة حذرة، أعلن البيت الأبيض الاثنين أن... ترمب يريد انسحابا آمنا من سوريا.. والبنتاغون يعد الخطة سوريا

إلى ذلك، أوضح بومبيو في حديث لشبكة "سي أن بي سي" أن "الرئيس أردوغان تعهّد للرئيس ترمب عندما ناقشا سوياً كيف ينبغي أن يكون عليه الأمر، أن يواصل الأتراك الحملة ضد تنظيم داعش بعد رحيلنا وأن يحرصوا على أن يكون الرجال الذين حاربنا معهم والذين ساعدونا في الحملة ضد التنظيم محميين".

يذكر أن بومبيو غادر برفقة زوجته سوزان الاثنين قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، متّجهاً إلى الشرق الأوسط في جولة ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركّز بشكل خاص على ملفّات اليمن وسوريا وإيران.

وتستغرق جولة بومبيو ثمانية أيام يزور خلالها كلاًّ من عمّان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيراً الكويت.

وكان ترمب أثار مفاجأة في 19 ديسمبر، بإعلانه أنّه قرّر أن يسحب "فوراً" القوات الأميركية المنتشرة في سوريا لقتال تنظيم داعش.

وأثار هذا القرار مخاوف حلفاء واشنطن، لكنّ سرعان ما غيّر ترمب مصطلحاته إذ بات يتحدّث عن انسحاب "بطيء" يتمّ "على مدى فترة من الزمن".

والاثنين أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يريد انسحاباً آمنا من سوريا وأن البنتاغون يعد خطة حذرة لهذا الانسحاب.

وكان ترمب بدوره غرد في وقت سابق الاثنين، موضحاً أنه يريد انسحاباً حذراً من سوريا.

بدوره قال الرئيس التركي الاثنين إنه يجب التخطيط بعناية للانسحاب الأميركي من سوريا.