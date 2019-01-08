تركيا تطالب أميركا باسترداد السلاح المقدم لأكراد سوريا

أكدت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها لم تقدم أي وعد لواشنطن بحماية الأكراد السوريين بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، بعد أن التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن رجب طيب أردوغان لم يتعهد في اتصالاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحماية الميليشيات الكردية في سوريا. وأضاف أن تركيا لن تسعى لإذن بتنفيذ أي عملية في سوريا، لكنه تابع: "سنتعاون مع أميركا بشأن الانسحاب".

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وشدد على أن تركيا لن تسمح بأن "يتيح انسحاب القوات الأميركية من سوريا فرصة جديدة للتنظيمات الإرهابية"، مضيفاً: "الأمر المهم هو ما سيحدث للقواعد الأميركية في سوريا والأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب الكردية.. تركيا تريد إخلاء القواعد الأميركية في سوريا وتسليمها لعناصر محلية". كما طلبت تركيا من الولايات المتحدة استرداد الأسلحة التي سلمتها إلى المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأضاف كالين: "لقد قالوا لنا إنهم يعملون على ذلك، لكن التفاصيل ستتضح أكثر في الأيام المقبلة" مشيراً إلى أنه ليس هناك بالنسبة لتركي"أي بديل مقبول" عن استرداد هذه الأسلحة.

في سياق متصل، اعتبر أنه "لا يوجد تباطؤ في الانسحاب الأميركي من سوريا"، موضحاً أن "التحالف الدولي سيحتفظ بالسيطرة على المجال الجوي السوري خلال الانسحاب الأميركي".

من جهة أخرى، كشف أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة "بضرورة عدم تأخير خارطة طريق منبج أكثر من ذلك".