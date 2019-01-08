32 قتيلاً بهجمات مضادة لداعش شرق سوريا 

قتل عشرات المقاتلين في هجمات مضادة دامية شنها تنظيم داعش ضد قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل عربية-كردية، في شرق سوريا كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

وقال المرصد إن الهجمات المضادة التي أطلقها تنظيم داعش مساء الأحد مستفيدا من عاصفة رملية وسوء الأحوال الجوية أدت إلى مقتل 23 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.

فيما قتل 9 متطرفين عند شنهم هذه الهجمات.

وكان تنظيم #داعش قد أعلن عن أن انتحارياً من أتباعه قتل عدة أشخاص الاثنين، في قاعدة عسكرية بمدينة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة جماعات كردية تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن مسلحا فجر نفسه ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة عدد من مقاتليها.

ورغم أن قوات سوريا الديمقراطية لم تذكر أين حدث الهجوم، قال اثنان من سكان الرقة، تواصلت معهما رويترز، إنهما سمعا دوي انفجار في منطقة بوسط المدينة توجد بها مكاتب لقوات سوريا الديمقراطية.

وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان على وكالة أعماق التابعة له.

وأوضح البيان أن الهجوم استهدف "أحد مقرات الانتساب" للجماعة في الرقة وأن 17 سقطوا بين قتيل وجريح.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق إنها اشتبكت مع مقاتلي داعش الذين تسللوا عبر نفق قديم في المدينة قرب موقع يتمركز فيه مقاتلوها.