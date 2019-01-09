اجتماع لمندوبي الجامعة العربية..ولا نية لبحث عودة سوريا

تعقد الجامعة العربية اجتماعات، الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، حيث نفت مصادر في الأمانة العامة للجامعة لجريدة الحياة أن يكون الاجتماع بصدد مناقشة عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 7 سنوات.

كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيبحث الترتيبات اللوجستية والتقنية لاجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي في بروكسيل في الرابع من شباط/فبراير المقبل، بهدف الإعداد للقمة العربية - الأوروبية.

في المقابل، لفتت مصادر سابقة إلى وجود مجموعتين داخل الجامعة، الأولى تحث على اتخاذ قرار بإعادة سوريا، أما الثانية فتقترح أن يتم السماح في اجتماع المندوبين بعودة السفارات العربية والسفراء العرب لدمشق، إضافة إلى عودة السفراء السوريين إلى الدول العربية، الأمر الذي يمهد بدوره لحضور رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القمة العربية الاقتصادية في لبنان الشهر الحالي ومن ثم القمة الدورية للجامعة في آذار/مارس القادم.