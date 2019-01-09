سفير قطر في موسكو: لإيران مصالح مشروعة في سوريا

اعتبر السفير القطري في موسكو، فهد بن محمد العطية، أن لإيران مصالح "مشروعة" بحسب تعبيره، في سوريا، مضيفاً أن #قطر لا تمانع أن تحمي طهران مصالحها هناك.

وأضاف في مقابلة مع وكالة إنترفاكس الروسية، قبل أيام قليلة، "أن النظام السوري الذي قمع معارضيه، هو الذي يتحمل مسؤولية فسح المجال للتدخلات الخارجية الدولية والإقليمية، ولا يجب لوم الآخرين".

وتساءل كيف يمكن لشخص كبشار الأسد، قتل 700 ألف سوري، وهجر أكثر من 15 مليون، ودمر البنى التحتية في البلاد، أن يوحد الشعب السوري."

موضوع يهمك اتهمت الحكومة الهولندية #إيران بتوظيف عصابات إجرامية لقتل اثنين من المعارضين الإيرانيين في هولندا، أحدهما قيادي أهوازي،... إيران وظفت عصابات إجرامية لاغتيال معارضيها في أوروبا إيران

وعند سؤاله عن الدور الإيراني الداعم للأسد والنظام السوري، أشار إلى أن إيران كغيرها من الدول الأخرى لديها مصالح مشروعة في سوريا، مضيفاً "أن قطر لا تمانع في حماية إيران لتلك المصالح، إلا أنها تمانع وتعترض حين تتخطى تلك المصالح حدود الشرعية، وحين ترسخ إيران نفسها ودورها على حساب مصالح الشعب السوري، وتغذي الطائفية، وسياسة التفرقة من أجل السيطرة."

إلى ذلك دعا إيران إلى إعادة النظر في مواقفها، والالتفات لما هو خير لسوريا وللشعب السوري، مؤكدا أن قطر ستكون سعيدة في دعم إيران وروسيا وتركيا في تلك الحالة.