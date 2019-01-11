البنتاغون: بدء سحب معدات عسكرية من سوريا

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة بدأت بسحب معدات من سوريا ولم تبدأ حتى الآن بسحب جنود، وذلك توضيحا لمعلومات تم تداولها في هذا الصدد.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته "لم نسحب قوات حتى الآن"، في وقت أعلن التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة، أنه "بدأ عملية الانسحاب المنظم من سوريا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن القوات الأميركية قد سحبت 10 آليات من قاعدة الرميلان باتجاه العراق. وأفاد المرصد بانسحاب 150 جنديا أميركيا.

فيما قالت الخارجية الروسية إن لديها انطباعا بأن أميركا تريد البقاء في سوريا.

وكان الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن شون راين قد أكد الجمعة، أن عملية الانسحاب من سوريا بدأت، من دون أن يوضح إن كان يتحدث عن القوات الأميركية وحدها أم جميع قوات التحالف.

وقال راين "بدأت قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، رافضا إعطاء تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود لأسباب أمنية.

وتابع راين: "لن نعلن عن جدول زمني أو تحركات الجنود الأميركيين خلال الانسحاب من سوريا".

وكان الجيش الأميركي قد بدأ بسحب معدّات من #سوريا وفق ما أكّد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركيّة لوكالة "فرانس برس"، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب 2000 جندي أميركي تمّ نشرهم في هذا البلد غير واضح.

وقال المسؤول "يُمكنني أن أؤكّد (حصول) نقل لمعدّات من سوريا. ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي".

وكانت قناة "سي إن إن" قد تحدّثت في وقت سابق عن سحب تلك المعدّات خلال الأيام الأخيرة.