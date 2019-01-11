موسكو: الحوار ضرورة بين النظام السوري والأكراد

قالت روسيا اليوم الجمعة، إنه من المهم للأكراد السوريين والنظام السوري بدء حوار مشترك في ضوء عزم الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وقالت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحافيين، إنه يتعين نقل السيطرة في الأراضي التي كانت تنتشر بها القوات الأميركية إلى النظام السوري.

وقالت زخاروفا "في هذا الشأن يكون لبدء حوار بين الأكراد ودمشق أهمية خاصة. برغم كل شيء الأكراد جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري".

وذكرت أن موسكو لديها الانطباع بأن الولايات المتحدة تريد البقاء في سوريا رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نحو مفاجئ الشهر الماضي سحب القوات الأميركية من هناك.

وأشارت إلى أن روسيا تظل ملتزمة باتفاق مبرم مع تركيا للحفاظ على منطقة خفض تصعيد في محافظة إدلب السورية، لكنها قالت إن موسكو قلقة بشأن تكرار انتهاك وقف إطلاق النار هناك.