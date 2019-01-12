سوريا.. غارات تستهدف مستودعات إيرانية في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام في ساعة متأخرة مساء الجمعة أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية فوق دمشق، وأسقطت عددا منها.

ونقل إعلام النظام السوري عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ على مواقع في محيط #دمشق، وسجل إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط مطار دمشق ووسائل إعلام موالية تدعي تصدي دفاعات النظام لها. pic.twitter.com/sNkZPmokSt — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) January 11, 2019

وأظهرت مقاطع مصورة وقوع انفجارات فوق المدينة.

تدمير مستودعات للإيرانيين وحزب الله

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي ومناطق أخرى في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وأوضح في اتصال هاتفي مع "الحدث" أنه تم تدمير مستودع أسلحة لإيران وحزب الله في مطار دمشق.

وأضاف أن صاروخين على الأقل ضربا محيط مطار دمشق الدولي، فيما كان الاستهداف الأكبر لمنطقة الكسوة ومناطق أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث يتواجد تمركزات ومستودعات للإيرانيين وحزب الله.

كما أفاد أنه تم تدمير مستودعات وأسلحة تابعة للإيرانيين ولحزب الله في محيط مطار دمشق الدولي، ومحيط منطقة #الكسوة وأماكن أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي، في حين كانت الدفاعات الجوية أطلقت عدة صواريخ مضادة للطيران في محاولة منها لصد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي هذا، وتأتي الضربات الجديدة هذه بعد ضربات مماثلة جرت في الـ 25 من شهر ديسمبر الفائت من العام المنصرم 2018.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة قصفت إسرائيل بشكل متكرر منشآت عسكرية للنظام السوري أو لحلفائه قرب العاصمة السورية.