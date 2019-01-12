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سوريا.. قوات النظام تقصف مناطق المعارضة في إدلب

المصدر: بيروت - أسوشيتد برس
من معارك سابقة في إدلب
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قالت وسائل إعلام النظام السوري إن قوات الأسد قصفت مناطق في ريف محافظة #إدلب شمال غرب سوريا حيث كان المسلحون يحاولون التسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري، سانا، إن القصف الذي وقع يوم السبت ركز على بلدة التمانعة بالقرب من معرة النعمان التي استولى عليها هذا الأسبوع مقاتلو هيئة تحرير الشام.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن قوات النظام قصفت ست مناطق في محافظة إدلب وريفها.

وسيطر مسلحون تابعون لهيئة تحرير الشام، على محافظة إدلب وريفها بعد إجبار الفصائل المنافسة على قبول إدارة مدنية لهيئة تحرير الشام في مناطقهم.

وتهدد هذه التطورات بانهيار وقف إطلاق النار في المنطقة والذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول بين تركيا وروسيا.

كلمات دالّة

#إدلب

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