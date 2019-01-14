جاويش أوغلو: تركيا تقوم باللازم للحفاظ على السلام بإدلب

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش #أوغلو، اليوم الاثنين، إن #تركيا تقوم باللازم للحفاظ على السلام ومنع الانتهاكات في #إدلب بشمال سوريا.

وشدد مقاتلون متطرفون قبضهم على المنطقة بعد أكثر من أسبوع من الاشتباكات مع مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من تركيا.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إنه إذا أصبحت إدلب "وكراً للإرهاب"، سيكون هذا خطأ حكومة #النظام_السوري لنقلها إرهابيين بالحافلات من مناطق بعيدة مثل درعا في الجنوب.

وكان أوغلو، قد قال الاثنين، إن الحلفاء الاستراتيجيين لا يتواصلون عبر مواقع التواصل.

وأضاف أوغلو، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تهديد اقتصاد تركيا، إن تغريدات ترمب عن سوريا مرتبطة بسياسات داخلية.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا تعارض فكرة إقامة منطقة آمنة في سوريا، مشدداً على أنه "لا يمكن تحقيق أي شيء بتهديد تركيا اقتصادياً".

وقال أوغلو: "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على السلام ومنع الانتهاكات في إدلب السورية".

وكان الرئيس الأميركي حذر تركيا من كارثة اقتصادية في حال شنت هجوماً ضد القوات الكردية بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، داعياً في الوقت نفسه القوات الكردية إلى عدم "استفزاز" أنقرة.

وكتب ترمب على تويتر: "سندمر تركيا اقتصادياً إذا هاجمت الأكراد. سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلاً"، مضيفاً: "وبالمثل، لا نريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا".