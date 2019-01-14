الائتلاف السوري يطالب بحل جذري لإنهاء "تحرير الشام"

طالب الائتلاف السوري بـ"حلّ جذري من أجل إنهاء وجود مقاتلي هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب.

وكانت هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة قد توصلت بعد معارك بينهما استمرت تسعة أيام، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار نص على "تبعية كل المناطق" في محافظة إدلب ومحيطها لـ"حكومة الإنقاذ" التي أقامتها هيئة تحرير الشام في المنطقة.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش #أوغلو، اليوم الاثنين، إن #تركيا تقوم باللازم للحفاظ على السلام ومنع الانتهاكات في... جاويش أوغلو: تركيا تقوم باللازم للحفاظ على السلام بإدلب سوريا

وفي بيان صحافي مساء أمس الاثنين، وصف الائتلاف هيئة تحرير الشّام بأنّها تنظيم إرهابي، مندّداً بـ"محاولات الهيئة لوضع اليد على كامل منطقة إدلب".

وأضاف البيان، الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين للبحث في النزاع السوري، أنه يجب إيجاد حل جذري ينهي وجود هيئة تحرير الشام في إدلب وفي أيّة منطقة أخرى.

ودعا الائتلاف إلى التحرّك "عبر الاتفاق والتعاون مع الأصدقاء الأتراك، بما يُحقّق حماية المدنيين، ومنع النظام وداعميه الروس والإيرانيين من القيام بمحرقة شاملة بحجّة وجود الإرهاب في المنطقة".

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن تركيا تقوم باللازم للحفاظ على السلام ومنع الانتهاكات في إدلب. وقال جاويش أوغلو في أنقرة إنه إذا أصبحت إدلب "وكرا للإرهاب"، سيكون هذا خطأ النظام السوري لنقله إرهابيين بالحافلات من مناطق بعيدة مثل درعا في الجنوب.