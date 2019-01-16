واشنطن تعلن مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 بانفجار منبج

أعلن مسؤول أميركي مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 آخرين بانفجار منبج شمال سوريا.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، إنه جرى إبلاغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتطورات الوضع في سوريا، وذلك بعد انفجار قرب دورية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

وأضافت ساندرز: "جرى إبلاغ الرئيس بالوضع كاملا، وسنواصل متابعة الوضع الحالي في سوريا"، قبل أن تحيل أسئلة الصحافيين إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ومن جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في تغريدة أن جنودا أميركيين قتلوا في انفجار بشمال سوريا، الأربعاء.

وقال التحالف: "قُتل جنود أميركيون في انفجار أثناء دورية لهم في سوريا اليوم. ما زلنا نجمع المعلومات وسننشر تفاصيل إضافية لاحقا".

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وقتل 15 شخصاً على الأقل، الأربعاء، جراء تفجير انتحاري نفسه داخل مطعم وسط مدينة #منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتبنى #داعش التفجير الانتحاري، بحسب ما أعلنت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي.

وتسبب التفجير، بحسب ما أكدت مصادر كردية "بمقتل جنود أميركيين من قوات التحالف الدولي" كانوا داخل المطعم المستهدف.

Coalition helicopter landing near #Manbij blast sight amidst increasingly confirmed reports of US casualties involved. pic.twitter.com/tZDjerBznk — Riam Dalati (@Dalatrm) January 16, 2019

في حين أفاد مراسل "العربية"، بأن التفجير وقع أمام مطعم قصر الأمراء وسط منبج الذي يرتاده الجنود الأميركيون كل يوم اثنين وأربعاء، مضيفاً أن لا معلومات دقيقة عن عدد القتلى، لأن طيران التحالف يحلق في المنطقة، وهناك مروحيات هبطت في الملعب البلدي لإجلاء الجنود المصابين.

وتداول مغردون على مواقع التواصل فيديو يظهر مروحية قيل إنها تابعة للتحالف الدولي تحط بالقرب من الموقع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجار وقع لدى مرور دورية عسكرية أميركية، وإن مروحية أميركية سارعت بنقل الجرحى من موقع الانفجار.