لافروف: شمال سوريا يجب أن ينتقل لسيطرة النظام السوري

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، أن الجيش السوري يجب أن يسيطر على شمال البلاد، وذلك بعد مقترح من الولايات المتحدة بإقامة "منطقة آمنة" تحت سيطرة تركية.

وقال لافروف للصحافيين: "نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية".

وكان الرئيس التركي قد أعلن أن قوات أنقرة ستتولى إقامة "المنطقة الأمنية" التي تحدث عنها الرئيس الأميركي، للفصل بين وحدات حماية الشعب الكردية والحدود التركية.

وقال أردوغان إنه خلال مكالمة هاتفية "إيجابية للغاية" طرح ترمب فكرة أن "نقيم منطقة أمنية عرضها أكثر من 30 كلم" على طول الحدود التركية. وهذه أول مرة يُذكر فيها أن تركيا هي التي ستقيم مثل هذه المنطقة.

وتهدف أنقرة من هذه المنطقة التي طالبت بإنشائها منذ سنوات، إبعاد وحدات حماية الشعب "الكردية" عن حدودها.

وتصنف تركيا الوحدات الكردية "جماعة إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضدها منذ أكثر من ثلاثة عقود.