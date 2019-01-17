شاهد طفل منبج الذي فصلته ثوانٍ عن الموت بتفجير انتحاري

19 شخصاً قُتلوا في التفجير الانتحاري الذي ضرب مطعماً وسط منبج الأربعاء، إلا أن طفلاً كان من بين المحظوظين.

فقد فصلته ثوان معدودة عن الموت، بحسب ما بدى في الفيديو الذي انتشر بعد لحظات من العملية الانتحارية التي تبناها لاحقاً داعش.

وأظهر الفيديو الذي التقط عبر كاميرا مثبتة في الشارع الذي شهد الهجوم، طفلاً يمشي، قبل أن يدوي انفجار أمامه، فيجفل الصغير ويركض عائداً أدراجه متحسساً جسده، لربما ليتأكد أنه لم يصب بأذى.

موضوع يهمك رصد مقطع فيديو لحظة التفجير الانتحاري الذي ضرب مدينة #منبج السورية، الأربعاء.وحصد الهجوم 15 شخصا على الأقل، بينهم جنديان... شاهد لحظة التفجير الانتحاري في منبج السورية سوريا

يذكر أن 19 شخصاً بينهم 4 جنود أميركيين لقوا حتفهم جراء تفجير انتحاري داخل مطعم وسط مدينة #منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مراسل "العربية"، بأن التفجير وقع أمام مطعم قصر الأمراء وسط منبج الذي يرتاده الجنود الأميركيون كل يوم اثنين وأربعاء.