البنتاغون يعلن هويات القتلى الأميركيين بتفجير منبج

قال مسؤولون أميركيون، الجمعة، إن جندية من البحرية الأميركية وجندياً سابقاً بالقوات الخاصة بالبحرية، من بين أربعة أميركيين قتلوا في تفجير انتحاري وقع هذا الأسبوع في منبج شمال سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أسماء ورتب ثلاثة من القتلى الذين سقطوا في هجوم الأربعاء في منبج.

ولم تعلن وزارة الدفاع اسم القتيل الرابع وهو متعاقد يعمل في شركة خاصة.

والهجوم الذي وقع في منبج هو الأكبر من حيث عدد القتلى الذي تتعرض له القوات الأميركية في سوريا على ما يبدو منذ انتشرت هناك عام 2015. ووقع الهجوم في بلدة يسيطر عليها فصيل متحالف مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مصدران بالحكومة الأميركية لـ"رويترز"، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن تنظيم داعش، مسؤول على الأرجح عن الهجوم. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.

ووقع الهجوم بعد شهر تقريباً من إعلان الرئيس دونالد ترمب قراره الذي فاجأ به فريقه للأمن القومي في 19 ديسمبر بسحب القوات الأميركية البالغ قوامها ألفي فرد من سوريا معلنا هزيمة التنظيم هناك.

وإذا كان تنظيم داعش هو منفذ الهجوم فإن هذا سيقوض تأكيدات صدر أحدها عن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بعد التفجير بعدة ساعات يوم الأربعاء حين قال إن التنظيم المتطرف هزم.

ويرى خبراء أن داعش لم يهزم على الرغم من خسارة التنظيم كل الأراضي التي سيطر عليها في عامي 2014 و2015 بعد سيطرته على أجزاء من سوريا والعراق.

وفي حين تراجعت سيطرة التنظيم على الأراضي فإن خبراء يعتقدون أنه لم يفقد قوته وما زال قادراً على تنفيذ هجمات بأسلوب حرب العصابات. وذكر بيان لداعش يوم الأربعاء أن انتحارياً فجر سترته الناسفة في منبج.