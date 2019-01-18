منبج.. "فيتو تركي" ضد قوات الأسد

عبرت تركيا الجمعة عن معارضتها لأي وجود لقوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في مدينة منبج، التي دعت وحدات حماية الشعب الكردية ـ المناهضة لأنقرة ـ جيش النظام إلى الانتشار فيها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي لصحافيين، إن "جهود وحدات حماية الشعب الكردية لإدخال النظام إلى منبج لا يمكن السماح بها".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف عربي كردي تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية ومدعوم من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، حالياً على مدينة منبج الواقعة في شمال سوريا.

موضوع يهمك رصد مقطع فيديو لحظة التفجير الانتحاري الذي ضرب مدينة #منبج السورية، الأربعاء.وحصد الهجوم 15 شخصا على الأقل، بينهم جنديان... شاهد لحظة التفجير الانتحاري في منبج السورية سوريا

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة "إرهابية" بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن حركة تمرد على الأراضي التركية منذ 1984.

وتشكل منبج أيضاً موقعا للقوات الأميركية التي استهدفها الأربعاء هجوم تبناه تنظيم داعش، وأسفر عن سقوط 19 قتيلاً بينهم أربعة أميركيين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 19 كانون الأول/ديسمبر أن الولايات المتحدة قد ألحقت مع حلفائها "الهزيمة" بالتنظيم المتطرف، وأمر بسحب القوات الأميركية من البلاد.

وبعد هذا الإعلان، دعا المقاتلون الأكراد الذين يخشون هجوما تركيا، في نهاية كانون الأول/ديسمبر جيش النظام السوري إلى نشر قواته في المنطقة.

وشكلت منبج موضوع اتفاق توصلت إليه أنقرة وواشنطن في أيار/مايو لتهدئة التوتر، ينص على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وإنشاء دوريات مشتركة أميركية تركية بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد أكسوي أن "هدف خارطة طريق منبج واضح"، مشيراً إلى أنها تنص على أن "تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وتتسلم الولايات المتحدة الأسلحة، ومنبج يحكمها المقيمون فيها".