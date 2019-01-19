سوريا الديمقراطية: اعتقال داعشيين من الجنسية الأميركية

أفاد بيان أرسل لوسائل الإعلام، اليوم السبت، أن #قوات_سوريا_الديمقراطية اعتقلت اثنين من أعضاء تنظيم #داعش يحملان الجنسية الأميركية.

وجاء في البيان الذي يحمل تاريخ السادس من يناير/ كانون الثاني 2019 أن تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، قال إن الاثنين اعتقلا خلال عمليات ضد التنظيم في محافظة دير الزور، وإنه جرى أيضا اعتقال اثنين من باكستان وإيرلندي واحد.

وتعهدت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس بتصعيد الهجمات على بقايا داعش والخلايا التابعة له، وذلك بعد يوم من هجوم بقنبلة تسبب في مقتل أربعة أميركيين في شمال سوريا.