غارات إسرائيلية على جنوب سوريا

أفادت وكالة "سانا"، التابعة للنظام السوري، الأحد، أن الدفاعات الجوية تصدت لغارة إسرائيلية.

وقالت الوكالة إن الغارة الإسرائيلية التي تم التصدي لها كانت تستهدف جنوب البلاد. وحسب الوكالة، التي نقلت عن مصدر عسكري، فإن "الدفاعات منعت الغارات من تحقيق أهدافها".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المنطقة التي استهدفتها غارة إسرائيلية هي منطقة الكسوة جنوب دمشق، وهي ذات المنطقة التي استهدفت أكثر من مرة من قبل.

ولم ترد معلومات عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الصواريخ هذه، أو أماكن سقوطها وطبيعة الخسائر البشرية.

وفي منطقة الكسوة تتواجد تمركزات ومستودعات أسلحة للإيرانيين وحزب الله.

وكانت وسائل إعلام موالية للنظام أفادت اليوم بوقوع تفجير قرب المتحلق الجنوبي للعاصمة دمشق، ووقوع إصابات.

من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع الحدث، أن التفجير وقع قرب نقطة عسكرية قرب المتحلق لجهة كفرسوسة، وقد تم إغلاق الطرق المؤدية لموقع الانفجار وتوجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، مضيفاً أن قتلى وجرحى سقطوا.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكريّة لجيش النظام السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيّين في سوريا، كان آخرها في الـ12 من الشهر الحالي في مطار دمشق الدولي.

ونادراً ما تُعلّق إسرائيل على استهدافها سوريا، إلا أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقر الأسبوع الماضي بشن الغارة الأخيرة ضد "مستودعات أسلحة" قال إنها تعود لمقاتلين إيرانيين في مطار دمشق الدولي.

وتُكرّر إسرائيل أنّها ستُواصل تصدّيها لما وصفه نتنياهو بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني.