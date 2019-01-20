3 قتلى مدنيين بانفجار حافلة في عفرين السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بوقوع 3 قتلى مدنيين بانفجار حافلة في مدينة عفرين السورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الانفجار ناجم عن تفجير عبوة ناسفة في حافلة في وسط مدينة عفرين"، وقد أسفر الانفجار أيضاً عن إصابة 9 أشخاص بجروح بينهم مدنيون ومقاتلون.

ويصادف هذا اليوم من العام الماضي، قيام الجيش التركي ومعه مسلّحون موالون له من المعارضة السورية المسلّحة بشن هجوم على مدينة عفرين شمال غربي البلاد، حيث تمكنوا بعدها من السيطرة على المدينة السورية في 18 آذار/مارس من العام نفسه.

وأدت العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة اسم "غصن الزيتون" إلى تهجير أكثر من نصف السكان من عفرين، وفق أرقام الأمم المتحدة، إضافة لفقدان العشرات منهم حياتهم إلى جانب مئات الجرحى.

ومنذ ذلك الحين، تستمر الانتهاكات ضد السكان من قبل فصائل عسكرية تدعمها تركيا، وتعد أكبر تلك الانتهاكات الخطف مقابل فدية، والسطو على ممتلكات المدنيين، كالبيوت والسيارات وأشجار الزيتون، بحسب ما أفادت تقارير لمنظمة "هيومن رايتس وتش" الدولية، وكذلك شهادات من الأهالي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.