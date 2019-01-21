غارات إسرائيلية تستهدف مواقع فيلق القدس الإيراني بسوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين شنّ سلسلة ضربات ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "ضرب أهدافا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"، محذّرًا في الوقت نفسه النظام السوري من محاولة ضرب الأهداف الإسرائيلية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الصواريخ الإسرائيلية تمكنت من تدمير مستودعات أسلحة ونقاط عسكرية للإيرانيين وحزب الله اللبناني في محيط #مطار_دمشق الدولي ومنطقة #الكسوة و #جمرايا وتسببت بخسائر مادية كبيرة.

إلى ذلك، لفت إلى أن هناك معلومات عن خسائر بشرية.

من جهته، أفاد إعلام النظام السوري بأن الدفاع الجوي تصدى لطائرات إسرائيلية.

وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن الدفاع الجوي منع مقاتلات إسرائيلية من تحقيق أهدافها في المنطقة الجنوبية.

وكانت وسائل إعلام النظام قالت في وقت سابق الأحد، إن الدفاعات الجوية صدت هجوما إسرائيليا في جنوب البلاد، وأسقطت سبعة صواريخ.

في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات #الجولان .