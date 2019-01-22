مقتل شخص وإصابة 14 بانفجار سيارة ملغومة في اللاذقية

ذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة #اللاذقية التي تسيطر عليها الحكومة اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل قائدها وإصابة 14 شخصا.

وأظهرت صور لقناة الإخبارية التلفزيونية مجموعة كبيرة من الأشخاص في حالة اضطراب في شارع بينما يتصاعد الدخان من حطام على الأرض.

ورغم سيطرةرئيس النظام السوري بشار الأسد على أكثر من نصف مساحة سوريا إلا أن شن الهجمات لا يزال يتم من وقت لآخر داخل المدن التي يسيطر عليها سواء كانت هجمات انتحارية أو بسيارات ملغومة.

ونقلت وكالة أنباء النظام (سانا) عن مدير صحة اللاذقية قوله إن "التفجير الإرهابي" أسفر عن مقتل مدني وإصابة 14 آخرين بجروح.



وكانت الوكالة ذكرت قبل ذلك أن القتيل هو قائد السيارة الملغومة، وهي فان صغيرة من نوع سوزوكي، وإن الهجوم وقع في ساحة الحمام بالمدينة.