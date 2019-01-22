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الأردن يعين قائماً بالأعمال بسفارته في دمشق

المصدر: دبي - قناة العربية
سفارة الأردن في دمشق
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان سلمان القضاة، بأنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية بالعاصمة السورية #دمشق.

وأوضح القضاة، الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي منسجماً مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.

وأضاف أن #الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.

كلمات دالّة

#دمشق, #الأردن

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