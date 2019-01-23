النظام السوري يخادع بشأن "ميليشياته".. ووثيقة تفضح

كشفت وثيقة، حصلت عليها قناتا "العربية" و"الحدث" إلزام النظام السوري القوات الأجنبية المقاتلة إلى جانبه، كحزب الله والقوات الإيرانية، بارتداء زي جيش النظام السوري والادعاء بانتمائهم للجيش السوري.

والوثيقة صدرت في سبتمبر/أيلول 2018 وحصلت عليها قناتا "العربية" و"الحدث" اليوم.

وصدرت الوثيقة عن "قيادة الفيلق الأول" في "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة"، وموضعها "أوامر وتعليمات حول نشاطات القوات الصديقة في المنطقة الجنوبية".

وأول هذه التعليمات ينص على أنه "يجب على القوات الصديقة ارتداء اللباس العسكري التابع للجيش العربي السوري والقوات المسلحة فقط لا غير".

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أما التعليمة الثانية فتمنع رفع أي راية أو شعار لا علاقة له بجيش النظام السوري. كما تنص التعليمات على تبديل كافة الأعلام المستخدمة بالعلم السوري.

وتمنع التعليمات أيضاً استخدام التطبيقات والتصفح باللغة الفارسية، كما تأمر بحذف "اللوحات الفارسية من جميع الهواتف المحمولة".

كما يمنع الحديث باللغة الفارسية أمام المواطنين السوريين وعبر الأجهزة اللاسلكية، ويفرض الانتباه عند التحدث بها أمام الأجانب.

كما تطلب التعليمات من القوات "الصديقة" تقديم نفسها على أنها من الجيش السوري أمام الأطراف الأجنبية، وعدم الإشارة لانتمائها لإيران أو لحزب الله.