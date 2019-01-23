روسيا: الموقف في منطقة خفض التصعيد بإدلب يتدهور سريعاً

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها لا ترى بعد "أي إجراءات ملموسة تشير إلى انسحاب أميركا من سوريا".

وعن إدلب، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "الموقف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية يتدهور سريعا.. المنطقة تخضع لسيطرة جبهة النصرة بالكامل تقريبا".

موضوع يهمك سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، على بلدة شرق سوريا كانت خاضعة لتنظيم "داعش"، ما دفع الإرهابيين إلى التقهقر في... "قسد" تطرد داعش من بلدة الباغوز شرق سوريا سوريا

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدثة قولها إن "استمرار الاستفزازات يشكل خطراً" على المدنيين وعلى عسكريي النظام السوري وعلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.