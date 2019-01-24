تفجير قرب سفارة روسيا في دمشق

سمع دوي انفجار الخميس في منطقة العدوي في شمال شرق دمشق، نجم عن تفجير عبوة ناسفة، وفق ما أفاد إعلام النظام السوري، في حادثة هي الثالثة من نوعها منذ الأحد في مناطق تحت سيطرة قوات بشار الأسد.

وتسبب التفجير وفق الوكالة "بوقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين"، وفق التلفزيون التابع للنظام.

وحصل التفجير وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في مكان قريب من مقر السفارة الروسية في دمشق، وتسبب بإصابة أربعة أشخاص "بجروح طفيفة".

ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه في العاصمة السورية في غضون أيام، بعد تفجير وقع الأحد في جنوب دمشق بالقرب من فرع أمني، أوقع قتلى وجرحى وفق المرصد، الذي لم يتمكن حتى الآن من تحديد سبب التفجير.