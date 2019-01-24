تركيا: نستطيع إقامة منطقة آمنة في سوريا بمفردنا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن بلاده لديها القدرة على إقامة "منطقة آمنة" في سوريا بمفردها، لكنها لن تستبعد الولايات المتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد أن تتعاون في هذه المسألة.

وقال جاويش أوغلو، متحدثاً إلى قناة الخبر التلفزيونية، إن ما من شيء مؤكد بعد، لكن هناك توافقاً في وجهتي النظر التركية والأميركية باستثناء بضع نقاط.

كما لفت إلى أن مناقشات بدأت بين تركيا والولايات المتحدة بشأن من سيكون في إدارة مدينة منبج السورية، الخاضعة حالياً لسيطرة مقاتلين متحالفين مع قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة.

كذلك أشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا وروسيا لديهما نفس التوجه فيما يتصل بالحل السياسي في سوريا باستثناء مسألة بقاء رئيس النظام، بشار الأسد، في منصبه، مضيفاً أن بلاده تجري اتصالاً غير مباشر مع النظام، من دون أن يذكر أي تفاصيل.