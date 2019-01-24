نظام الأسد يعلق تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أوقف إصدار تأشيرات خاصة لدخول دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق.



وقالت متحدثة في إفادة صحافية دورية للمفوضية: "أوقف نظام بشار الأسد منح تأشيرات الدخول المتعدد".

وتابعت: "نواصل بصفتنا الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعنا لتجنب أن يؤثر هذا على العمل المهم الذي نقوم به على الأرض".

من جهتهم، قال دبلوماسيون من الاتحاد لرويترز، إن التصريح الخاص لاستخدام تأشيرات الدخول المتعدد ألغي في بداية يناير/كانون الثاني دون تفسير من النظام السوري، مما يعقد جهود توزيع مساعدات إنسانية على ضحايا الحرب.

موضوع يهمك ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي أن رئيس النظام السوري بشار الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين... دبلوماسيون أوروبيون: الأسد يمنع مبعوثينا من دخول سوريا سوريا

وفي تقرير سابق نشرته وكالة رويترز، ذكر ثلاثة دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي أن الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق.

وقال الدبلوماسيون إن نظام الأسد ألغى اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني التصريح الخاص الذي يُستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق، دون أن يُقدم تفسيراً لذلك.

وبات دبلوماسيو الاتحاد الأوروبيون بحاجة لطلب تأشيرة دخول مرة واحدة، في كل مرة يريدون فيها زيارة سوريا.