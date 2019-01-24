وحدات حماية الشعب الكردية: المفاوضات مع دمشق خلال أيام

أعرب قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن اعتقاده بأن المحادثات مع النظام السوري بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة، بعد رد فعل "إيجابي" من دمشق.

موضوع يهمك ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، أن احتجاجات تشهدها بلدة المنصورة الواقعة في الريف الغربي من مدينة الرقة وسط... مقتل شاب بالرقة يشعل غضب العرب..احتجاج وحرق مقرات "قسد" سوريا

ومن شأن أي اتفاق بين الوحدات وحكومة بشار الأسد أن يضم أكبر جزأين من أراضي الدولة التي مزقتها الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتجددت محاولات الحوار في أعقاب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب قوات بلاده من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

وقال سيبان حمو لوكالة "رويترز": "هناك محاولات لإجراء مفاوضات.. موقف الحكومة السورية كان إيجابياً.. نعتقد أن تبدأ في الأيام المقبلة".