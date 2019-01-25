امتعاض إيراني من روسيا.. أين الـS300 ضد صواريخ إسرائيل؟

بعد مقتل أكثر من 12 عنصراً من القوات الإيرانية في الضربات التي شنتها إسرائيل ليل الأحد- الاثنين الماضي، وأدت إلى مقتل 21 شخصاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أبدت إيران امتعاضاً من الحليفة الأولى للنظام السوري.

وانتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، تعطل منظومة "إس - 300" الروسية لحظة تعرض مناطق في سوريا لغارات جوية إسرائيلية.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، الخميس، عن فلاحت بيشه قوله، إن "هناك انتقادات جدية موجهة إلى روسيا بشأن تعطل نظام الدفاع الجوي إس - 300 تزامنا مع هجمات صهيونية".

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كما شدد فلاحت بيشه على أن "إسرائيل لن تتمكن من شن غارات على الأراضي السورية إن عملت منظومة إس - 300 بشكل صحيح".

إلى ذلك، ألمح إلى وجود تنسيق روسي إسرائيلي في سوريا، وقال: "على ما يبدو هناك نوع من التنسيق بين الهجمات الإسرائيلية والدفاعات الروسية المستقرة".

كما شكك فلاحت بيشه بالإحصائيات التي أعلنت عنها مصادر سورية حول مقتل إيرانيين.

وكانت وكالة "مهر" الحكومية نقلت عن مصدر مطلع رفيع، الاثنين، نفي إيران مقتل أي من مستشاريها بعد غارات إسرائيلية، وذلك ردا على تقارير حول مقتل 12 من القوات الإيرانية.