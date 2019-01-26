لليوم الثالث.. تركيا تقصف مواقع كردية في تل رفعت بسوريا

قصفت القوات التركية مواقع كردية في منطقة تل رفعت، الواقعة شمال سوريا، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن قواتها ردت على نيران وصفتها بالمعادية من وحدات حماية الشعب الكردية مصدرها تل رفعت، واستهدفت عناصر تركية تعمل في منطقة عفرين.

من جهته، توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في غضون بضعة أشهر.

وقال أردوغان إن تركيا هي القوة الوحيدة التي تستطيع إقامة منطقة آمنة، مشيرا إلى أن إقامة المجتمع الدولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد.

وتابع "اتفاق 1998 مع سوريا (اتفاق أضنة) يسمح لتركيا بدخول أراضيها عندما تواجه تهديدات".

وأكد أردوغان أن تركيا يجب أن تكون لها السيطرة "على الأرض" وليست مستعدة لاقتراحات أخرى.