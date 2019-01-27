روسيا: اتفاق إدلب السورية مع تركيا لم يُنفذ بالكامل

أعلن متحدث باسم الكرملين، الأحد، أن اتفاقا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل مما يزيد من قلق #موسكو و #دمشق، نقلا عن وكالة إنترفاكس.

وحاولت موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في #إدلب.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، أن "الموقف في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية يتدهور سريعا. المنطقة تخضع لسيطرة جبهة النصرة بالكامل تقريبا".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المتحدثة قولها، إن "استمرار الاستفزازات يشكل خطراً" على المدنيين وعلى عسكريي النظام السوري وعلى قاعدة حميميم الجوية الروسية".