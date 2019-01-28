شهادات عن التعذيب يرويها معتقلون لدى "تحرير الشام"

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان الاثنين أن عناصر "هيئة تحرير الشام"، الفصيل البارز في شمال غربي سوريا والمنبثق عن "جبهة النصرة"، يمارسون "التعذيب والاحتجاز التعسفي" بحق الناشطين المعارضين لهم.

وعززت "هيئة تحرير الشام" سيطرتها عملياً على كامل محافظة إدلب التي لجأ إليها مقاتلون من عدة فصائل معارضة، بالإضافة إلى مناطق محاذية في محافظات حلب (شمالا) وحماة (وسط) واللاذقية (غربا).

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها وثقت احتجاز 11 شخصاً من سكان إدلب "بسبب عملهم السلمي الذي يوثق الانتهاكات أو الاحتجاج" على حكمها "هيئة تحرير الشام.

ولا يزال أربعة أشخاص قيد الاحتجاز أو مجهولي المكان فيما تعرض ستة آخرون، بينهم فتى في الـ16 من عمره، "للتعذيب"، بحسب المنظمة التي تحدثت مباشرة إلى محتجزين سابقين أو إلى أقاربهم.

ولفتت المنظمة إلى "وصف رجل أنه عُلِّق من عمود رأسا على عقب لساعات أثناء الاستجواب. وصف آخر وضعه في غرفة فولاذية ضيقة جدا تشبه التابوت لثلاث ساعات".

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كما قال ثالث إن "المحققين ضغطوا جسده كله داخل إطار مركبة وضربوه باستمرار" وهو أسلوب تستخدمه أيضا أجهزة أمن النظام السوري، بحسب المنظمة.

ونقلت المنظمة شهادة أحد المعتقلين الذي قال: "أكثر ما يمكنك فعله هو تحريك كتفيك قليلاً والصراخ طالبا المساعدة. لكن عدة مرات، قاموا بحشو الأشياء، مثل كرة، في فمي حتى لا أتمكن من الصراخ"، مضيفاً: "كنت أفقد وعيي كثيراً".

وكان سبعة من المحتجزين "ناشطين إعلاميين أو صحافيين شاركوا في المظاهرات أو غطّوها، أو كانوا يعملون مع وسائل إعلام أجنبية".

وذكر البيان أن أربعة محتجزين اضطروا لتوقيع تعهد "بعدم التصوير أو الحديث عن الهيئة في منطقتهم".

ونددت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه: "لا يوجد عذر يبرر إحضار المعارضين واحتجازهم تعسفاً وتعذيبهم".

وأشارت إلى أن "حملة هيئة تحرير الشام ضد معارضي حكمها تماثل بعض التكتيكات القمعية التي تستخدمها الحكومة السورية"، حسب تعبيرها.