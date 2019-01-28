عشرات المدنيين والمقاتلين يخلون آخر معاقل داعش في سوريا

يقول نشطاء المعارضة السورية إن عشرات المدنيين والمقاتلين أخلوا آخر معاقل #داعش في سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا أن حوالي ألفي شخص، بينهم 300 مسلح من تنظيم داعش، أخلوا المنطقة في محافظة دير الزور شرق البلاد منذ الأحد.

وذكرت "دير الزور 24"، وهي تنسيقية من النشطاء، اليوم الاثنين أن عشرات المدنيين غادروا المنطقة، التي يحاول المقاتلون السوريون المدعومون من الولايات المتحدة السيطرة عليها منذ سبتمبر/أيلول.

وقالت إن قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها أكراد، أسرت قائدا محلياً من داعش وحارسه الشخصي.

ويعتبر التنظيم المتطرف الآن محاصراً في منطقة صغيرة حيث يعتمد على الهجمات الانتحارية لوقف تقدم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، أن البحث جارٍ عن أي قادة بارزين لداعش يمكن أن يكونوا في المنطقة.

وذكرت دير الزور 24، وهي تنسيقية من النشطاء، اليوم الاثنين أن عشرات المدنيين غادروا المنطقة، مضيفة أن "قسد" أسرت قائدا محليا من داعش وحارسه الشخصي.

من جانبها، نقلت وكالة هاوار الكردية، ومقرها شمال سوريا، أن عملاء الأمن في "قسد" تمكنوا من احتجاز أعضاء في داعش حاولوا الفرار بين المدنيين.

وقالت هاوار والمرصد السوري إن مسلحي داعش يستخدمون المدنيين في المنطقة كدروع بشرية لإبطاء الهجوم.