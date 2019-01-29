أميركا: داعش سيخسر آخر معاقله في سوريا خلال أسبوعين

قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يخسر تنظيم داعش آخر أراض يسيطر عليها في سوريا لصالح قوات سوريا الديمقراطية خلال أسبوعين.

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة بـ2000 جندي أميركي ومساندة جوية، لمعركة نهائية مع تنظيم داعش في شرق سوريا بعد أن ساعدت في إخراج مقاتليه من بلدات ومدن أخرى.

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وقالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء إن مقاتلي التنظيم في شرق سوريا محاصرون في آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم، مما أرغمها على الإبطاء من تقدمها لحماية المدنيين.

وقال شاناهان للصحافيين في البنتاغون: "أود أن أقول إن 99.5% من الأراضي التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها أعيدت إلى السوريين. وسيصبح ذلك 100% في غضون أسبوعين".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الماضي هزيمة تنظيم داعش والانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية من سوريا رغم اعتراضات كبار مستشاريه ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي استقال احتجاجا على ذلك.

ويقول منتقدون إن انسحاب القوات الأميركية قد يسمح لتنظيم داعش بإعادة تجميع صفوفه، كما قد يسمح لتركيا بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية، المشاركة في تحالف قوات سوريا الديمقراطية، والتي ترى أنقرة أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا في الأراضي التركية.

وتوعدت قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عملياتها ضد تنظيم داعش هذا الشهر بعد أن أدى هجوم بالقنابل إلى قتل عدة أشخاص من بينهم جنديان أميركيان في شمال سوريا. وحذر مسؤولو قوات سوريا الديمقراطية من معاودة تنظيم داعش نشاطه إذا انسحبت واشنطن.

وقال شاناهان إن تنظيم داعش "لم يعد قادرا على الحكم في سوريا، ولم يعد يملك حرية تجميع القوات كما أن سوريا لم تعد ملاذا آمنا".

في سياق آخر، قال شاناهان إن الانسحاب الأميركي من سوريا في مراحله الأولى.

وزاد التحالف الذي تقوده أميركا ويحارب تنظيم داعش من حالة الارتباك المحيطة بالانسحاب الأميركي من سوريا بقوله إنه بدأ في عملية الانسحاب، لكن مسؤولين أوضحوا فيما بعد أنه يجري فقط سحب المعدات.

وأكد مسؤولون أميركيون شريطة عدم نشر أسمائهم أنه يجري سحب العتاد من سوريا، في علامة على أن الاستعدادات لسحب القوات تمضي على قدم وساق، رغم الرسائل المتضاربة الصادرة من واشنطن.