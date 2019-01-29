سوريا.. 10 قتلى جراء قصف الأسد لمعرة النعمان

قصفت قوات النظام السوري مدينة معرة النعمان في شمال غربي البلاد، التي يسيطر عليها مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في أكثر قصف مكثف في المنطقة منذ هدنة روسية وتركية قبل أربعة أشهر، حسبما قال ناشطون معارضون.

ومعرة النعمان في محافظة إدلب هي آخر معقل لمقاتلين معارضين في سوريا. واشتد قصف النظام منذ انتزعت "هيئة تحرير الشام" المرتبطة بتنظيم القاعدة السيطرة على المنطقة من جماعات المعارضة المتناحرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعتبر القصف ضغطا آخر على الهدنة التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، والتي تجنبت هجوماً كبيراً للأسد على محافظة إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 شخصاً قتلوا بينهم طفل وامرأة. وأضاف أن آخرين جرحوا وبعضهم في حالة حرجة.

وقال الدفاع المدني السوري، وهو مجموعة من المنقذين على صلة بالمعارضة ويعرفون أيضا باسم "الخوذ البيضاء"، إن القصف أدى إلى مقتل عشرة وإصابة تسعة، مضيفا أن الصواريخ أصابت أحياء سكنية في البلدة.

في وقت سابق، فجرت سيدة نفسها حيث كانت ترتدي حزاما ناسفا وقتلت شخصين خارج مكتب إداري مدني تديره "هيئة تحرير الشام" في مدينة إدلب عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

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قال نشطاء معارضون إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل بالإضافة للمهاجمة.

الواقعة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي ينحى باللائمة بشأنها على الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش المنافس للجماعة المرتبطة بالقاعدة.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة "إباء" الإخبارية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" أن الانتحارية تبادلت إطلاق النار مع الحراس قبل أن تفجر نفسها خارج المبنى، بعدما فشلت في الاقتحام.

وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن: "لو نجحت في الدخول لأوقعت خسائر بشرية أكثر بكثير". وذكرت لجان التنسيق المحلية وهي شبكة من الناشطين المعارضين أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وجرح العديدين.