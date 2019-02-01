عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

الأمم المتحدة تبحث عن موقع آمن للفارين من شرق سوريا 

المصدر: جنيف - رويترز
نازحون في مخيم الهول - أرشيفية
رابط مختصر

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها طلبت من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تخصيص موقع على الطريق إلى #مخيم_الهول يمكن فيه تقديم مساعدات للمدنيين الذين يفرون إلى المخيم في أجواء شديدة البرودة هربا من المعارك.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس الخميس، إن هناك تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 29 من الأطفال وحديثي الولادة في مخيم الهول المكتظ بالنازحين بشمال شرق #سوريا خلال الأسابيع الثمانية الماضية أغلبهم نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم والتعرض للبرودة.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش "توفير ممر آمن للمدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب ضمانه".

وأضاف "تقدم مساعدات ضئيلة -هذا إن قدمت- على الطريق لأولئك يكابدون الجوع والبرد، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

كلمات دالّة

#منظمة الصحة العالمية, #الجوع, #الأطفال, #المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, #مخيم الهول, #سوريا, #البرد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر