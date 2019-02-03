أردوغان يعترف بالتواصل مع نظام  الأسد.. "استخباراتياً"

كشف الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، أن حكومته أبقت على اتصالات "على مستوى منخفض" مع #النظام_السوري عبر جهاز الاستخبارات، وذلك على الرغم من أن أنقرة تعد من أشد منتقدي هذا النظام.

وأضاف أردوغان في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن "السياسة الخارجية مع سوريا تتم على مستوى منخفض".

وتعد هذه أول تصريحات تكشف فيها تركيا عن وجود اتصالات مباشرة منخفضة المستوى مع النظام السوري.

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وأوضح الرئيس التركي قائلاً: "أجهزة المخابرات يمكنها التواصل حسب مصلحتها.. إذا كان لديك عدو فعليك الاحتفاظ بالعلاقات. فربما تحتاجها فيما بعد".

إلى ذلك، أكد سعيه إلى إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا بعمق 30 كلم وليس منطقة عازلة.

كما شدد على أن بلاده لا يمكن أن تترك إدارة المنطقة الآمنة في شمال سوريا في يد التحالف الدولي، لأن أنقرة "لا تثق به بناء على تجارب سابقة معه".

يذكر أن وفداً عسكرياً - أمنياً تركياً أجرى محادثات في العاصمة الروسية موسكو، لبحث خطوات مشتركة في محافظة #إدلب شمال غربي سوريا، وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد جبهة #النصرة ، التي وسعت مؤخراً من سيطرتها على مناطق هامة هناك.