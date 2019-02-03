تصاعد التوتر بين روسيا وإيران.. واعتقالات لحلفاء الأمس

يقال إن الثورة تأكل أبناءها، وهو فعل على ما يبدو يقدم عليه المسيطرون بعد الحروب أياً كانت توجهاتهم.

وبعد أن هدأت المعارك، بدأت روسيا بالفعل بالتهام قادة نظام بشار الأسد ومسؤولي ميليشياته: اعتقالات جماعية وأصفاد توضع بيد حلفاء الأمس، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشملت قوائم الاعتقال، كما باتت تعرف في سوريا، المئات من قادة وعناصر ميليشيات الدفاع الوطني، التي تشكلت بدعم إيراني. وتتم الاعتقالات، بحسب المرصد، بأوامر مباشرة من قاعدة حميميم الروسية.

كذلك تمضي حملة الاعتقالات بوتيرة متصاعدة وفي مناطق متفرقة، لكن أكثرها حساسية تتم في حماة، حيث اعتقل العشرات من قادة ميليشيات الدفاع الوطني، بغطاء من الفيلق الخامس الذي شكلته موسكو، وهو فيلق يضم تشكيلات مقاتلة من جيش النظام وأخرى من فصائل المعارضة، وفق المرصد.

ويشير هذا الاستنفار إلى أن الاعتقالات، بحسب مراقبين، لا تبتعد كثيراً عن التوتر الذي حصل قبل أسابيع بين الفيلق الخامس والفرقة الرابعة المحسوبة على طهران، بعد رفض الأخيرة أوامر روسية بالانسحاب من حماة، ما يوحي أن حملة الاعتقالات تأتي كجزء من الصراع الروسي الإيراني الذي بات يتصاعد أكثر فأكثر.