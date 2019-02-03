داعش يبحث عن ممر نحو البادية.. ويهاجم ميليشيات إيران

نفذت بقايا داعش هجمات متجددة على مواقع قوات النظام وميليشيات من جنسيات سورية وغير سورية موالية له في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بحسب ما أفاد المرصد.

وفي التفاصيل، هاجمت مجموعة من عناصر التنظيم قوات النظام وحلفاءها من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في محاولة من عناصر التنظيم المتبقين في شرق الفرات، لإيجاد ممر نحو #البادية السورية بعد فشلهم في إيجاد ممر نحو بادية العراق، ورفضهم في الوقت ذاته الاستسلام لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، لا سيما أن التحالف يعمد للبحث عن مطلوبين له بالأسماء والصور، ضمن جموع الخارجين من جيب التنظيم نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.

موضوع يهمك تواصل قوات سوريا الديمقراطية معاركها ضد تنظيم "داعش" في آخر جيبٍ صغير يسيطر عليه التنظيم بالقرب من الحدود السورية ـ... آخر معارك داعش.. والبغدادي عالق في "الباغوز" سوريا

إلى ذلك، أفاد المرصد أن الهجوم الذي استمر منذ ليل السبت وحتى فجر الأحد، تسبب بمقتل 11 على الأقل من عناصر التنظيم، من ضمنهم 3 انتحاريين فجروا أنفسهم، فيما تزامن هذا الهجوم من الضفاف الشرقية لنهر الفرات، إلى الضفاف الغربية للنهر، مع هجوم من مجموعات من التنظيم من البادية السورية، في محاولة لإشغال عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين له، ومحاولة إيجاد ممر لهم نحو الجيب الأكبر والأخير المتبقي للتنظيم في غرب نهر الفرات، والممتد على مساحة نحو 4 آلاف كلم مربع.